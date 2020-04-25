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AKSARAY Fas'tan getirilen 277 kişi, Aksaray'da yurda yerleştirildi

Fas'tan getirilen 277 kişi, Aksaray'da yurda yerleştirildiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Fas'tan Türkiye'ye getirilen 277 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Aksaray'daki KYK yurduna yerleştirildi.

25.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:52
Fas'tan getirilen 277 kişi, Aksaray'da yurda yerleştirildi
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Fas'tan Türkiye'ye getirilen 277 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Aksaray'daki KYK yurduna yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi uygulaması sürüyor. Bu kapsamda Fas'ta bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 277 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Ankara'ya, ardından karayolu ile Aksaray'a getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 277 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirildi. İşlemler sırasında AFAD, UMKE, ve polis ekipleri de hazır bulundu. AKSARAY Fas’tan getirilen 277 kişi, Aksaray’da yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kredi Yurtlar Kurumu, Aksaray, Türkiye, Fas, Güncel , Haber
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