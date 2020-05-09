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AKSARAY Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL ceza

Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL cezaAKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma aracında sosyal mesafe kuralına aykırı yolcu taşıyan 4 sürücü ile 65 yaş üstü yolculuk yapan 1 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

09.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:16
Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL ceza
AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma aracında sosyal mesafe kuralına aykırı yolcu taşıyan 4 sürücü ile 65 yaş üstü yolculuk yapan 1 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde organize sanayi bölgelerinde çalışan servis işçilerini taşıyan araçları denetledi. İçişleri Bakanlığ'nın genelgesi koronavirüs salgınını önlemek için toplu taşıma araçlarındaki taşıma kapasitesinin yarı yarıya azaltılmasına yönelik talimatlara uymayan 4 araç sürücüsüne, 'fazla yolcu taşıma' suçundan 392'şer lira ceza uygulandı.. Minibüslerde bulunan fazla yolcular ise indirilerek başka araçlarla gidecekleri yerlere gönderildi. Bir yakının cenazesine gittiğini belirten 67 yaşındaki Orhan Dölek'e de 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 392 lira idari para cezası uygulandı.
Daha önce yasak nedeniyle dışarı çıkmadığını ifade eden Orhan Dölek, "Daha önce hiç dışarı çıkmamıştım. İlk çıktığımda polislere ceza yazdı. "dedi. Gazetecilerin, 'Ne kadar ceza uygulandı?' sorusuna 392 lira olduğunu belirten Dölek, "Gayet güzel" eyip gülümseyerek polis ekiplerine teşekkür etti. Uygulamanın kent genelinde devam edeceği bildirildi. AKSARAY Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392’şer TL ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

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