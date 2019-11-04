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Aksaray fetö'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon 12 gözaltı

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon 12 gözaltıAKSARAY merkezli 13 ilde, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY), 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

04.11.2019 10:04
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon 12 gözaltı
AKSARAY merkezli 13 ilde, Fethullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY), 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda örgütteki 20 isim tespit edildi. Bunun üzerine TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah Aksaray merkezli Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor.
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Aksaray fetö'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon 12 gözaltı

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Kaynak: DHA


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