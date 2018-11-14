Aksaray Foseptiğe Düşen İnek Kurtarıldı

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:36



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:36

Foseptiğe düşen inek kurtarıldıAKSARAY'da foseptiğe düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinası yardımıyla kurtarıldı. O anlarda itfaiye ekipleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.Topakkaya Beldesi'nde oturan çiftçi Abdullah Keleş'e ait gebe inek, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu farkeden Keleş, kendi imkanlarıyla çıkartamayınca itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipleri, foseptiğe inip ineğin ayaklarını bağladığı zincirle, iş makinası yardımıyla muhsar kaldığı yerden kurtardı. Foseptikten çıkarılan inek sahibine teslim edildi.O anlarda itfaiye ekipleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.