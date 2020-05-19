AKSARAY Freni boşalan traktör ile tarım aleti arasında sıkışan çiftçi öldü

Freni boşalan traktör ile tarım aleti arasında sıkışan çiftçi öldüAKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde freni boşalan traktör ile tarım aletinin arasında sıkışan çiftçi Halil Erkan (51), yaşamını yitirdi.

AKSARAY Freni boşalan traktör ile tarım aleti arasında sıkışan çiftçi öldü
19.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:40
Freni boşalan traktör ile tarım aleti arasında sıkışan çiftçi öldü
AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde freni boşalan traktör ile tarım aletinin arasında sıkışan çiftçi Halil Erkan (51), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Gülağaç ilçesine bağlı Burgu mevkisinde meydana geldi. Halil Erkan, traktörün arkasına bağlayıp tarlada toprakları parçaladığı tarım aletini temizlemeye başladı. Bu sırada el freni boşalan traktör hareket etti. Halil Erkan, traktör ile aletin arasına sıkıştı. Yaralanan Erkan'ın yardımına çevredeki çiftçiler koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Halil Erkan, yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Halil Erkan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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