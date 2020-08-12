Aksaray Gençlikspor Kulübü TVF 2. Lig'de

ELAZIĞ (İHA) –Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından davet alan Aksaray Gençlikspor Kulübü, 2. Lig'e yükseldi.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan arındırılarak spora yönlendirilmesi amacıyla mahalle Muhtarı Özcan Bal tarafından kurulan voleybol takımı, ilk sezonunda Adıyaman'da yapılan 2. Lig'e yükselme maçlarında play-off finaline kadar yükselmeyi başarmış, daha sonra ise yaşanan pandemi sürecinden dolayı çıkamamıştı. Aksaray Gençlikspor Kulübüne Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından gönderilen davet yazısında takımın gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edeceği müjdelendi. Yeni sezonda Türkiye Voleybol 2. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Aksaray Gençlikspor'un grubunda Adana (3), Gaziantep (2), Şanlıurfa (2) ve Kahramanmaraş illerinin takımları yer alacak.

Geçen yıl kurdukları takımın bu sezon profesyonel lige yükseldiğine dikkat çeken Özcan Bal, "Kadromuzun genelini mahalle gençlerimizin oluşturduğu takımımız ile şehrimizi profesyonel ligde temsil etmek bizler için şeref olacaktır. Alt yapıya yönelip mahalle gençliğimize voleybolu aşılayarak, şehrin ve hatta doğunun en iyi sporcularını yetiştirmek için çıkmış olduğumuz bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir ekip oluşturacağız. Voleybol branşında geçmişte de okullar arası müsabakalarda Türkiye dereceleri elde etmiş olan mahallemiz artık kulüp bazında da ciddi başarılara imza atacaktır. Voleybol branşını şehrimizde üst seviyeye taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm şehrin desteğini bekliyoruz" dedi. - ELAZIĞ