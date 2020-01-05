Haberler » Güncel » Aksaray hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 7 yaralı - Haber

Aksaray hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 7 yaralıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

05.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:47
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 7 yaralı
'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Yeşiltepe Beldesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Fidan (51) idaresindeki 68 HP 7459 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ömer Kozan (35) yönetimindeki 68 AAV 274 plakalı otomobille çarpıştı. Hafif ticari araç, savrulup şarampole devrildi. Kazada, sürücülerden Ramazan Fidan, yanında bulunan Cansu Fidan (28), Güler Fidan (45) ve Naime Fidan (80) ile diğer sürücü Ömer Kozan, yanında bulunan Mehmet Yağız Ok (5) ve Lale Ok (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Ramazan Fidan, Güler Fidan ve Naime Fidan, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(
Aksaray hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 7 yaralı

Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06   MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu - Haber
16:06   Isparta'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü - Haber
16:04   Edirne'de 39 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
16:04   Meteorolojiden Konya, Karaman ve Niğde için kuvvetli kar uyarısı - Haber
16:00   Ankara Büyükşehir Belediyesinden Polatlı'da yaşanan su kesintisi hakkında açıklama - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:07:16