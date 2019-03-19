Aksaray Halı'da Yüzde 70 İndirim, İzdihama Yol Açtı

Aksaray
'da bir halı satışı yapan iş yeri, açılışa özel yüzde 70'e varan indirim yapınca, almak isteyenler yüzlerce kişi izdihama yol açtı.
Halı satışı yapan iş yeri, günler öncesinden açılış nedeniyle bazı ürünlerde yüzde 70'e varan indirim yapacağını duyurdu. Bunun üzerine yüzlerce kişi bugün açılıştan saatler önce iş yeri önünde beklemeye başladı. Açılış töreninin ardından ise indirimli ürünleri almak isteyenler izdihama yol açtı. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirirken, mağaza içerisinde de hediye olarak dağıtılan paspasları almak isteyenler arasında tartışma çıktı.
Tartışma, görevlilerin müdahalesiyle büyümeden önlendi. İş yeri sahibi Nezir Badem, Gaziantep
'teki depolarını su bastığı için serisi bozulan ürünleri indirimli olarak sattıklarını belirterek, Gaziantep'te depolarımızı su bastı. Bizde serisi bozulan ürünleri toptan satamadığımız için bu şekilde yüzde 70 indirim yaptık. Kampanyayı günler öncesinde duyurduğumuz için yoğunluk yaşandı. Açılışımız çok yoğun gerçekleşti. Bu kadar beklemiyorduk. diye konuştu.
Gaziantep, Aksaray, Güncel
Kaynak: DHA