Aksaray Hindileri Çalınan Yaşlı Kadına 'Ahbap' Sahip Çıktı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:19



06 Aralık 2018 Perşembe 12:19

Aksaray'da yılbaşında satmak için beslediği 10 adet hindisi çalınması üzerine göz yaşlarına hakim olamayan Fatik Sert'a, sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) sahip çıktı.Tacin Mahallesi 1811 Sokak'ta bir hayırseverin evinde oturan ve yalnız yaşayan Fatik Sert'in, yılbaşında satmak için beslediği 15 adet hindiden 10'u çalındı. Hindilerinin çalındığını fark eden Sert, polise haber verdi. Hindileri satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Fatik Sert, gözyaşlarına hakim olamadı. Sert'in bu durumuyla ilgili haberlerin yayınlanması Anadolu Halk ve Barış Platformu'nu kuran sanatçı Haluk Levent, twitter hesabından 'Aksaray AHBAP! Aksaray'ın en yakışıklısı Mevlüt A. sizi bekliyor. Teyzemiz ile buluşun. Ona hindileri verilecek. Haydi Çocuklar! mesajından sonra harekete geçin.ö mesajını yayınladı. Mesajın ardından AHBAP Aksaray gönüllüsü Mensur Atıcı ile Aylin Kara, hindilere çalınan Fatik Sert'i evinde ziyaret etti. Atıcı, Mevlüt A. tarafından gönderilen ve çalınan hindilerin karşılığı olan bin 500 lirayı Fatik Sert'e teslim etti. Amaçlarının sessizlerin sesi ve kimsesizlerin kimsesi olmak olduğunu ifade eden AHBAP gönüllüsü Atıcı, Kimse hiç bir yerde kendini yalnız hissetmesin. Bu gün teyzemize elimizi uzattık, yarın dara düşen başkasına. dedi.Çalınan hindileri sayesinde geçimini sağladığını belirten Fatik Sert de, Ben onlarla geçiniyordum ve gözüm gibi bakıyordum. Hindileri satın aldığım kişiye de borcum vardı. Ben hindileri satıp borcumu ödeyeceğim derken, çalındı. diye konuştu.Haluk Levent de Fatik Sert'i telefonla arayıp Annem yalnız değilsin. Üzülme. İhtiyaçların karşılanacak. Biz her zaman yanındayız.ö dedi.