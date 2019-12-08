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Aksaray hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandıAksaray'da hırsızlık yapmak için bir eve giren ve kaçmak isterken yakalanan Murat S.(25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:42
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
'da hırsızlık yapmak için bir eve giren ve kaçmak isterken yakalanan Murat S.(25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen cuma günü akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1687'nci sokaktaki bir evde meydana geldi. Murat S., hırsızlık için girdiği evden bir miktar para, kol saati ve kurusıkı tabanca aldı. Bu sırada durumu fark eden çevredekiler polise verdi. Polisin geldiğini gören Murat S. kaçmak isterken kovalamaca sonucu evin bahçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Murat S.'nin daha önce 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Murat S., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Aksaray hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA


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