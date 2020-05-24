AKSARAY İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aksaray'da trafiği denetledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aksaray'da trafiği denetlediİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Çok yüksek bir başarıyla bu pandemi sürecini ve sürecin oluşturduğu sorunları atlattık. Türkiye, pandemi sürecinde çok başarılı bir duruş, tutum ve mücadele ortaya koydu" dedi.

24.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:07
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aksaray'da trafiği denetledi
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Çok yüksek bir başarıyla bu pandemi sürecini ve sürecin oluşturduğu sorunları atlattık. Türkiye, pandemi sürecinde çok başarılı bir duruş, tutum ve mücadele ortaya koydu" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aksaray Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki ve Adana-Aksaray Karayolu'ndaki trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek, Vali Ali Mantı'dan bilgi aldı.
Erdil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda pandemi süresince, yaklaşık 73 gündür yoğun görev üstlenen emniyet ve jandarma personelini ziyaret ettiklerini söyledi.
Görevlilerin bayramlarını kutladıklarını anlatan Erdil, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımız çok yüksek bir enerjiyle saha da çalışıyorlar. Bu pandemi süreciyle ilgili vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri karşılamak ve onların içerisinde bulunduğu durumda onlara yardımcı olmak için sahadalar. Çok yüksek bir başarıyla bu pandemi sürecini ve sürecin oluşturduğu sorunları atlattık. Türkiye, pandemi sürecinde çok başarılı bir duruş, tutum ve mücadele ortaya koydu. Türkiye, bu dönemde dünyaya örnek oldu. Çok zengin ve gelişmiş ülkelerin ötesinde başarılı performans ortaya koydu. Hem salgının yayılmasında hem de onun oluşturacağı risk ile tehditler ve kayıpları en aza indirerek, çok başarılı bir şekilde bu noktaya geldi."
Erdil, salgının büyük oranda kontrol altına alındığını ve oluşturduğu trendin aşağıya doğru kaymaya başladığını ifade etti. AKSARAY İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Aksaray’da trafiği denetledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Aksaray, Güncel, Haber

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