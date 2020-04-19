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AKSARAY Ihlara Vadisi'nde 'koronavirüs' sessizliği

Ihlara Vadisi'nde 'koronavirüs' sessizliğiTÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında bulunan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, koronavirüs sonrası alınan önlemler nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

19.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:52
Ihlara Vadisi'nde 'koronavirüs' sessizliği
TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında bulunan tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, koronavirüs sonrası alınan önlemler nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Vadi girişinde restoran işleten Emre Köksal, Ihlara Vadisi'nin sessizlik anlamında tarihi günlerini yaşadığını belirtti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelindeki müze ve ören yerleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatıldı. Kararın ardından Kapadokya bölgesinin ilgi çeken yeri olan Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi de kapılarını ziyaretçilere kapattı. Yılın 12 ayı her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği vadi sessiz günlerini yaşıyor.
Vadi girişinde restoran işleten Emre Köksal, Ihlara Vadisi'nin sessizlik anlamında tarihi günlerini yaşadığını belirtti. Köksal, şunları söyledi:
"Ihlara Vadisi tarihi günlerinden birini yaşıyor. Korana virüs nedeniyle bu mevsimde bulunduğumuz bu alanlara insanlar sığmıyordu. Günlük ortalama 7-8 bin kişi ziyaret ediyordu. Aylık ise vadiye 50 ile 60 bin yerli ve yapancı turist gezmeye geliyordu. Şu anda vadimiz bom boş kaldı. Kuş sesleriyle vadinin içinden geçen ırmağın sesi var. Vadi de biz doğayla baş başa kaldık. Her yer kapalı. İnşallah bu günlerinde hep birlikte aşarız diye düşünüyorum."
Ihlara vadisinin geçici UNESCO dünya kültürel mirası listesinde olduğunu ifade eden Köksal,ö Burası dünyanın ikinci büyük kanyonu. En büyüğü ise Amerika'da. Hatta yaşam olarak dünyada birinci olan Ihlara Vadisi'dir. İçerisinde kiliseler, mağaralar ve doğal güzellikleri barındırıyor. Vadi dünyanın dört bir tarafından yüz binlerce turist ağırlayan bir doğa harikasıdır."diye konuştu. AKSARAY Ihlara Vadisi’nde ’koronavirüs’ sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, turist, Ihlara, Güncel
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