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AKSARAY İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı

İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttıAKSARAY'da ismi bilinmeyen hayırsever, Zafer Mahallesi'nin 2 bakkalında, ihtiyaç sahibi müşterilerin borçlarını ödeyip, veresiye defterlerini yırttı.

15.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:32
İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı
AKSARAY'da ismi bilinmeyen hayırsever, Zafer Mahallesi'nin 2 bakkalında, ihtiyaç sahibi müşterilerin borçlarını ödeyip, veresiye defterlerini yırttı.
Zafer Mahallesi'nde bulunan 2 bakkala giderek, ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödeyen ve adının paylaşılmasını istemeyen hayırsever, veresiye defterini de yırttı. İş yerine gelen birinin veresiye defterini sorduğunu, ihtiyaç sahibi kişilerin borçlarını ödeyeceğini söylediğini belirten bakkal işletmecisi İsmail Dündar, "Borcu ödeyen ağabeyimize teşekkür ediyorum. Allah daha çok versin. Borçlarını ödediği insanların çok hayır dualarını aldı. Allah bu gibi iş insanlarının sayısını çoğaltsın inşallah. Mahallemizin durumunu konuştuk. Gariban kişileri söyledik. Veresiye defterini açarak tek tek isimleri sordu. Biz de durumu iyi olanları ayırdık. Durumu iyi olmayanları da söyledik. Allah razı olsun, o da tüm borçlarını ödedi" diye konuştu.
Diğer bakkalın sahibi Hüseyin Koçak ise hayırseverin kendisinden borç defterini çıkarmasını istediğini belirterek, yazılı tüm borçların ödemesini yapıp, defterin sayfalarını yırttıktan sonra alıp gittiğini kaydetti.
Hayırseverin, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin borcunu ödeyeceğini belirterek, mahalleden ayrıldığı belirtildi. AKSARAY İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını ödedi, veresiye defterini yırttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zafer Mahallesi, Güncel
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