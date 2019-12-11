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Aksaray'ın coğrafi işaret tescilli ürünleri Adana'da görücüye çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması" Projesi kapsamında Adana'da gerçekleştirdiği toplantıda kurulan stantta Aksaray'ın coğrafi işaret tescilli ürünleri tanıtıldı.

11.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:19Aksaray'ın coğrafi işaret tescilli ürünleri Adana'da görücüye çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığının "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması" Projesi kapsamında 'da gerçekleştirdiği toplantıda kurulan stantta 'ın coğrafi işaret tescilli ürünleri tanıtıldı.

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Aksaray Ticaret Borsasının ortak katılımıyla Aksaray'ın coğrafi işaret tescili almış ürünleri olan Taşpınar Halısı, Aksaray Tulum Kebabı, Aksaray İnce Elek Tatlısı ve coğrafi işaret tescili için başvurusu yapılmış olan Ağaçören Cevizi, Aksaray Kabak Çekirdeği, Aksaray Yoncası, Eşmekaya Yoğurdu, Helvadere Patatesi, Hasandağı Testi Kebabı, Ihlara Halısı kurulan stantta ziyaretçi ve katılımcılara sergilendi.

Aksaray, Osmaniye, Hatay, Mersin, Niğde ve Adana illerinin katılımıyla düzenlenen toplantı hakkında bilgiler veren Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Coğrafi işaretler konusunda Türkiye'de 464 ürün tescil edilmiş olup bunlardan 362'si tarım ürünlerinden, geriye kalan 102'si ise el sanatları ürünlerinden oluşmakta. Ayrıca ülke genelinde 442 ürün içinde başvuru yapılırken, Aksaray'ın 3 adet tescilli, 8 adette tescil bekleyen ürünü bulunmakta. Yapılan bölge toplantısında ilimizin tescil almış ve başvurusu yapılmış olan ürünler hakkında katılımcılara sunum yapıldı. Kurulan stantlarda ürünler sergilendi ve ilimizin ürünleri katılımcılardan tam not aldı" dedi. - AKSARAY

Aksaray, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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