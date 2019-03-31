31 Mart 2019, 21:10
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Aksaray'ın Eskil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Aksaray

Aksaray'ın Eskil ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Necati Belgemen kazandı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Necati Belgemen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Necati Belgemen 5 bin 351, MHP adayı Mustafa Zavlak 4 bin 472, CHP adayı Yakup Gök 153 oy aldı.

-Belgemen'in özgeçmişi-

Belgemen, 1956 yılında Aksaray'da doğdu. İlköğretimi Eskil'de okuyan Belgemen, liseyi Aksaray'da tamamladı. Belgemen, 1984-1989 ve 1989-1994 yılları arasında Anavatan Partisi Eskil Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılında da MHP'den belediye başkanı seçilen Belgemen, 2007 yılından bu yana Eskil Ziraat Odası Başkanlığı görevine devam etmektedir. Belgemen, evli ve beş çocuk babasıdır. Necati Belgemen, AK Parti, Aksaray, Eskil, Güncel
Kaynak: AA