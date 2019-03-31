Aksaray'ın Eskil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Aksaray
'ın Eskil
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Necati Belgemen
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Necati Belgemen 5 bin 351, MHP
adayı Mustafa Zavlak
4 bin 472, CHP
adayı Yakup Gök
153 oy aldı.
-Belgemen'in özgeçmişi-
Belgemen, 1956 yılında Aksaray'da doğdu. İlköğretimi Eskil'de okuyan Belgemen, liseyi Aksaray'da tamamladı. Belgemen, 1984-1989 ve 1989-1994 yılları arasında Anavatan Partisi
Eskil Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılında da MHP'den belediye başkanı seçilen Belgemen, 2007 yılından bu yana Eskil Ziraat Odası Başkanlığı görevine devam etmektedir. Belgemen, evli ve beş çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA