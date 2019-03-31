Aksaray'ın Gülağaç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Aksaray
'ın Gülağaç
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Faruk Teymen
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Teymen bin 381, MHP
adayı Ahmet Singin
bin 153, Saadet Partisi
adayı Metin Çıtak
6 oy aldı.
-Teymen'in öz geçmişi-
Teymen, 1968 yılında Aksaray'da doğdu. İlk öğrenimini Gülağaç'ta tamamlayan Teymen, lise eğitimini Aksaray Ticaret Meslek Lisesinde aldı. Kırşehir
Eğitim Yüksekokulunda okuyan Teymen, 1990 yılında Diyarbakır
'da sınıf öğretmenliği görevine başladı. 2009 yılından bu yana Gülağaç Belediye Başkanlığı görevini yürüten Teymen, evli ve dört çocuk babasıdır.
Faruk Teymen, AK Parti, Gülağaç, Aksaray, Güncel
Kaynak: AA