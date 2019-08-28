Haberler» Güncel» Haber

Aksaray'ın su sorunu Ankara'da masaya yatırıldı

Aksaray'a su getirme projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğünde konuyu gündeme getiren Aksaraylı STK başkanları, Kızılırmak suyunun Aksaray'a akıtılacağını söyledi.

28.08.2019 17:56 Aksaray'ın su sorunu Ankara'da masaya yatırıldı
Aksaray'a su getirme projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğünde konuyu gündeme getiren Aksaraylı STK başkanları, Kızılırmak suyunun Aksaray'a akıtılacağını söyledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün ve Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda Aksaray adına hayati önem taşıyan dış havzalardan su getirilmesi konusunda havza bazlı çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda Eskil ve Sultanhanı ilçelerinde sulama konusunda geliştirilen özel projeler için pilot bölge olması kararlaştırılırken, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ekibine çalışmalara hemen başlanması talimatını verdi. Ziyaretle ilgili bilgi veren Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Kızılırmak havzasından Aksaray'a su getirmenin gayretleri ve çalışmaları içerisinde olacaklarını belirtti. - AKSARAY

Kızılırmak, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06   Erdoğan, birleşik krallık başbakanı johnson ile görüştü
20:06   Muğla'da belediyeye moloz ve çöp tepkisi
20:06   Emniyet Müdürü Aşkın, aday polis memurlarıyla bir araya geldi
20:04   Freni boşalan greyderin park halindeki otomobili ezme anı kamerada
20:04   "Bizim bu zammı kabul etmemiz mümkün değil"
20:02   Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
19:57   Spor emine avcu en büyük hedefim ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek