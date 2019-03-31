31 Mart 2019, 21:59
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Aksaray'ın Sultanhanı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Aksaray

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fahri Solak kazandı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fahri Solak kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fahri Solak 3 bin 526, CHP adayı Ahmet Karacaer bin 184, MHP adayı Mehmet Çakır 166 oy aldı.

Solak'ın öz geçmişi

Solak, 1972 yılında Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan Solak, 2011 yılında AK Parti Aksaray İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü, belediye meclis üyeliği görevinde bulundu.

2014 yılından bu yana Sultanhanı Belediye Başkanı olan Solak, İngilizce, Fransızca ve Çince biliyor.

Solak, evli ve üç çocuk babası. Fahri Solak, AK Parti, Aksaray, Sultanhanı, Güncel
Kaynak: AA