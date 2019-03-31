Aksaray'ın Sultanhanı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Aksaray
'ın Sultanhanı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Fahri Solak
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fahri Solak 3 bin 526, CHP
adayı Ahmet Karacaer
bin 184, MHP
adayı Mehmet Çakır
166 oy aldı.
Solak'ın öz geçmişi
Solak, 1972 yılında Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan Solak, 2011 yılında AK Parti Aksaray İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü, belediye meclis üyeliği görevinde bulundu.
2014 yılından bu yana Sultanhanı Belediye Başkanı olan Solak, İngilizce, Fransızca ve Çince biliyor.
Solak, evli ve üç çocuk babası.
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Kaynak: AA