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Aksaray inşaattan 10 bin lira malzeme çalan 1 kişi tutuklandı

İnşaattan 10 bin lira malzeme çalan 1 kişi tutuklandıAksaray'da bir inşaattan 10 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelilerden Müslüm Akbıyık (25) tutuklandı, Gökhan T. de (36) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

14.10.2019 14:45
İnşaattan 10 bin lira malzeme çalan 1 kişi tutuklandı
Aksaray'da bir inşaattan 10 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelilerden Müslüm Akbıyık (25) tutuklandı, Gökhan T. de (36) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olay anı da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Olay, 11 Ekim günü Paşacık Mahallesi 1653 Sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. Müslüm Akbıyık ile Gökhan T., inşaattan yaklaşık 10 bin lira değerinde kablo ve matkap gibi malzemeleri çalıp uzaklaşmaya çalıştı. Durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Şüpheliler, polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Olay anı da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Yapılan sorgulamanın ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Müslüm Akbıyık (25) tutuklandı, Gökhan T. de (36) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Aksaray inşaattan 10 bin lira malzeme çalan 1 kişi tutuklandı

Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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