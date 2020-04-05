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Aksaray karayollarında tedbirler üst seviyede

Aksaray'da polis, jandarma ve sağlık görevlileri karayollarında görev alarak ateş ölçüm ve sorgulama uygulamasını aralıksız sürdürüyor.

05.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:52
Aksaray karayollarında tedbirler üst seviyede
Aksaray 'da polis, jandarma ve sağlık görevlileri karayollarında görev alarak ateş ölçüm ve sorgulama uygulamasını aralıksız sürdürüyor.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs kapsamında Türkiye'de de güvenlik ve tedbir çalışmaları devam ediyor. Aksaray'da da polis, jandarma ve sağlık görevlileri karayollarında geniş güvenlik önlemleri alarak sıkı denetimler yapıyor. Aksaray-Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında görev alan ekipler, tüm araçları durduruyor. Durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcular sağlık ekiplerince ateşleri ölçülürken, polis ve jandarma ekipleri de araç plakalarını ve sürücü ile yolcuları tek tek sorgudan geçiriyor. Şüpheli görülen araçlar aranırken, yüksek ateşi olan sürücü veya yolcular 15 dakika bekletildikten sonra ateşi düşerse yol veriliyor, düşmezse sağlık ekiplerince hastaneye sevk ediliyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Aksaray, Polis, 3. Sayfa
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