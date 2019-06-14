14.06.2019 16:04
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AKSARAY Karne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptı

Karne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptıAksaray'da elektrikli bisikletiyle karne almaya giden lise 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Çakır'a (15) otomobil çarptı.

Karne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptı
Aksaray'da elektrikli bisikletiyle karne almaya giden lise 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Çakır'a (15) otomobil çarptı. Yaralanan Çakır hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı ile Şehit Şükrü Koçak Caddesi'nde meydana geldi. Aksaray Bilim Teknik Kolejine karne almaya elektrikli bisikletiyle giden lise 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Çakır, Aydın Atasoy (36) yönetimindeki 06 VZY 01 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çakır, yaralandı. Otomobil sürücüsü Atasoy'un ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı Hasan Hüseyin Çakır'ın ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.AKSARAY Karne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptı
Kaynak: DHA
Aksaray, Hasan Huseyin, Güncel

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