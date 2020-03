Aksaray kasap olan baba mesleğini sürdürüyor

Kasap olan baba mesleğini sürdürüyorAKSARAY'da bir süre muhasebecilik yapan Derya Deniz Sümer (39), baba mesleği olan kasaplığa dönüp, 3 yıl önce kendi iş yerini açtı. Erkek meslektaşlarını aratmayan Sümer, "Babama iş yerinde yardım ederek kasaplığı öğrendim. Kadın olduğum için bu mesleği sürdürmemiştim ve firmada muhasebecilik yaptım. Baba mesleğimden vazgeçemedim ve 3 yıl önce bu iş yerini açtım. Dükkanıma gelen müşterilerim, ilk önce hayretle bakıyor ve şaşırıyorlar. Daha sonra kadın eli değdiği için daha temiz ve güvenli olduğunu düşünüyorlar" dedi. Derya Deniz Sümer, çocukluk yıllarında kasap olan babasına iş yerimde yardım edip kasaplığı öğrendi. Kadın olduğu için ilerleyen dönemlerde kasaplığı bırakıp muhasebecilik yapmaya başladı. Bir firmada muhasebecilik yapan Sümer, tekrar baba mesleğine döndü. İş yerini 3 yıl önce açtığını belirten Sümer, "Baba mesleğini yapmayı çok istiyordum. Ona nedenle kendi iş yerimi açtım. İş yerini açmamın nedeni hem baba mesleğini sürdürmek hem de çocuk sahibi olmak istiyorum ve 8 yıldır tüp bebek tedavisi görüyorum. O tedavinin masrafları da fazla olduğu için, maddi ve manevi acıdan kendi iş yerimi kurdum. Dükkanıma gelen müşterilerim, ilk önce hayretle bakıyor ve şaşırıyorlar. Daha sonra kadın eli değdiği için daha temiz ve güvenli olduğunu düşünüyorlar" diye konuştu. Kurban bayramında da kesim yaptığını belirten Sümer,"Bayram süresince yaklaşık 30-35 koyun kesiyorum. Eskiden babamların yanında günlük 40-45 kuzu kesimi yapardık. Ağabeyim, ben ve bir kasap arkadaşımız kesimde yarış yapardık. Ağabeyim 3 dakikada, ben 5 dakikada, diğer arkadaşımız ise 6 dakikada bir kuzuyu yüzerdik. Kesme, yüzme ve parçalama işini yapıyorum. Eşimde ilk başta şaşırıyordu. Şimdi ise bana çok güveniyor." dedi.KADINLAR HER ŞEYİ BAŞARABİLİRKadınların kendilerine güvenmesi gerektiğini belirten Sümer, "Kadınlar girdikleri ortamları sakinleştirip ve güzelleştiriyorlar. Her anlamıyla bence kadının elinin değdiği yer farklı oluyor. Kendilerini hiç bir şeyden geri çekmesinler. Kendilerine güvensinler ve kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok."dedi. Et ihtiyacı için sadece bu kasaba geldiğini söyleyen müşterilerden Ömer Bekir, "Emekli memurum ve sürekli buradan alışveriş yapıyorum. Kadın kasap olmasından, şarküteri ürünlerinin iyi olmasından ve hijyen kurallarına uymasından dolayı burayı tercih ediyorum."dedi. İlk defa bir kadın kasap gördüğünü belirten Mehmet Uysal da"Karşımızda kadın kasap görmek bence çok güzel bir şey. 3 yıldır buradan alışveriş yapıyorum. Ne istersek kendisi ilgilenerek etlerimizi hazırlıyor. Aksaray 'da kasaplar erkek, tek kadın kasap burası olduğu ve daha hijyenik olduğu için tercih ediyoruz."diye konuştu.