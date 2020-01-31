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Aksaray kazada yaralanan usta, 'çırağımı göremedim' diyerek ağladı

Kazada yaralanan usta, 'Çırağımı göremedim' diyerek ağladıAKSARAY'da, buzlanma meydana gelen yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole devrildi.

31.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:34
Kazada yaralanan usta, 'Çırağımı göremedim' diyerek ağladı
AKSARAY'da, buzlanma meydana gelen yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden asansör ustası Serhat Bor (23), sedyeyle ambulansa taşınırken görevlilere, yaralı Recep Küçükdemir (18) için "Çırağımı göremedim" diyerek, gözyaşı döktü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Aksaray- yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Aksaray'a asansör montajı için gelen Serhat Bor yönetimindeki 42 CHN 28 plakalı kamyonet, buzlanma meydana gelen yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Serhat Bor ve yanındaki mesai arkadaşları Mehmet Tokgöz (37) ile Recep Küçükdemir yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Asansör ustası Serhat Bor, sedyeyle ambulansa taşındığı sırada, sağlık görevlilerine, diğer yaralı Recep Küçükdemir'i sorarak, "Çırağımı göremedim" deyip, ağladı. Polis ve sağlık görevlileri, Küçükdemir'in ambulansa alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Bor'u sakinleştirmeye çalıştı. 3 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray kazada yaralanan usta, 'çırağımı göremedim' diyerek ağladı

Aksaray, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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