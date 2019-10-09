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Aksaray Kitap Günleri Fuarı

Aksaray Belediyesince 70 yayınevi ve 19 yazarın katılımıyla düzenlenen "Aksaray Kitap Günleri" fuarı yoğun ilgi görüyor.

09.10.2019 16:40Aksaray Kitap Günleri Fuarı
Aksaray Belediyesince 70 yayınevi ve 19 yazarın katılımıyla düzenlenen "Aksaray Kitap Günleri" fuarı yoğun ilgi görüyor.
Fuarı gezen Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Belediyesi olarak kitap fuarını düzenlemenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Pazartesi günü fuarın ziyaretçiye açıldığını belirten Dinçer, şöyle konuştu:
"İlk günden itibaren çok büyük ilgi görüyor. 70 yayınevi, 19 yazarımız fuara katılıyor. Yerel ve ulusal bazlı yazarlarımız katılım sağlıyor. Bu yıl böyle gerçekleştireceğiz seneye inşallah daha kapsamlı ve daha güzelini yapacağız. Tüm hemşehrilerimize katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum. Okumayı teşvik ediyoruz. Okuyan bir millet olma yolunda devam ediyoruz inşallah. Günde 20 bine yakın ziyaretçimiz geliyor. Çok yoğun bir ilgi var. Bu gibi organizasyonları yapmak adına bu rakamlar bizlere cesaret veriyor. İnşallah ilerleyen yıllarda daha güzellerini yapacağız."
Konuşmaların ardından Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Dinçer ve diğer katılımcılar tarafından 70 yayınevi ve 19 yazarın katılımıyla düzenlenen fuarı gezdi.
Vali Mantı ve beraberindekiler, stantları gezerek yayıncılardan bilgi aldı. 7 Ekim'de ziyaretçilerine kapılarını açın fuar, 13 Ekim'e kadar açık kalacak.

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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