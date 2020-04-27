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AKSARAY Kızılay ve PTT önünde yoğunluk; 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadı

Kızılay ve PTT önünde yoğunluk; 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadıAKSARAY'da Kızılay ve PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına uymadı.

27.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:22
Kızılay ve PTT önünde yoğunluk; 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadı
AKSARAY'da Kızılay ve PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına uymadı. Polis ve diğer görevliler, sık sık uyararak sosyal mesafenin korunmasını sağlamaya çalıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dağıtılan bin lirayı almak için PTT Şubesi önüne gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan sıra kuyruğunda sosyal mesafe kurallarına uyulmaması üzerine başta polis olmak üzere görevliler sık sık uyarıda bulundu. Sırada bekleyenlerin çoğunun 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri tarafından evlerine dağıtılan paranın getirildiği, ancak o sırada evlerinde bulunmadıkları öğrenildi. Para almaya gelen 65 yaş üstü 2 kadın ise uyarılarak evlerine gönderildi. Bir kedinin ise sıra bekleyenler arasına gelip, sağı ve solundakileri bakması orada bulunanları gülümsetti. DAĞITILAN UNU ALMAK İSTERKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR Kızılay tarafından da 15 kiloluk un paketleri dağıtıldı. Dağıtılan unu almak isteyen çoğunluğu kadın ise sırada beklerken sosyal mesafeyi unuttu. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan sırada bekleyenler, görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe konusunda uyarıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
AKSARAY Kızılay ve PTT önünde yoğunluk; ’sosyal mesafe’ kuralına uyulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay, Polis, PTT, Güncel, Haber
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