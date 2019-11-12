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Aksaray komisyon araştırmasını tamamladı

TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu (3)KOMİSYON ARAŞTIRMASINI TAMAMLADITürkiye Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, Aksaray'daki araştırmasını tamamladı.

12.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:42
TBMM araştırma komisyonu, 'daki o okulda incelemede bulundu (3)
KOMİSYON ARAŞTIRMASINI TAMAMLADI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, Aksaray'daki araştırmasını tamamladı. Yapılan araştırma ve görüşme sonrası açıklamalarda bulunan komisyon başkanı Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, ailelerle birebir görüşüp, sorunlarını dinlediklerini belirtti. Yanlış anlaşılmaların olduğunu ifade eden Çelik, artık ailelerinde gelecekle ilgili endişelerinin olmayacağını, konunun hem TBMM hem de devlet düzeyinde ilgilenildiğini bildiğini söyledi.
Okula yeni kadın müdürün atandığını hatırlatan Çelik, "Raporlarımıza önerilerimizi de yazacağız. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenleme yapıyor. Gölge öğretmen projesi yavaş yavaş hayata geçiyor. Bu öğrencilerimizin kaynaştırma eğitimi de daha nitelikli yapılması için bizim önerilerimiz olacak. Yarın Sağlık Bakanı'nı ziyaret edeceğiz. Aile Bakanı ile görüşeceğiz. En sonda Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz. İnşallah bu ailelere sahip çıkılacak. Bu bir eğitim sorunu, kaynaştırma eğitimi en önemlisidir. Aileler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması için Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Okul Aile Birliği bunu sağlamaya çalışacak" diye konuştu.
Aksaray komisyon araştırmasını tamamladı

Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA


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