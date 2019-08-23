Haberler» Güncel» Haber

AKSARAY Köpeğin saldırdığı kadını, ölümden komşuları kurtardı

Köpeğin saldırdığı kadını, ölümden komşuları kurtardıAksaray'da Kader Tan'a (26) ziyaretine gittiği komşusunun köpeği saldırdı.

23.08.2019 13:04
AKSARAY Köpeğin saldırdığı kadını, ölümden komşuları kurtardı

Köpeğin saldırdığı kadını, ölümden komşuları kurtardı

Aksaray'da Kader Tan'a (26) ziyaretine gittiği komşusunun köpeği saldırdı. Mahalleli tarafından kurtarılan Tan, hastanede tedaviye alındı.

Kader Tan, saat 10.30 sıralarında Laleli Mahallesi 4401 Sokak'taki müstakil evde yaşayan komşusu Fadime Remis'i ziyarete gitti. Ancak evin bahçesinde, ipinden kurtulan köpeğin saldırısına uğradı. Kendisini korumak isterken yere düşen Tan'ı, köpek, göğsü ile bacağından ısırdı. Çığlıklar üzerine yardıma koşan mahalleli, Kader Tan'ı kurtardı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tan, tedaviye alındı. Polis, soruşturma başlattı.

AKSARAY Köpeğin saldırdığı kadını, ölümden komşuları kurtardı

Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:22   Fener Rum Patriği Bartholomeos tarihi manastırda ayin yönetti
14:21   Putin'den Rusya Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'na 'hazır ol' emri
14:20   DHA İSTANBUL - FATİH'TE  TARİHİ SARNIÇ ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ
14:20   Park ve bahçe işlerinden eğitim ve öğretime destek
14:20   Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü
14:20   İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA, İZOLASYON ÇALIŞMASI YAPILAN ÇATIDA YANGIN
14:18   Başkan Yılmaz'dan pazar ziyareti