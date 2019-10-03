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Aksaray lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi 4 yaralı

Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi 4 yaralıAksaray'da, lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

03.10.2019 12:01
Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi 4 yaralı
Aksaray'da, lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray-Konya yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Hasan Biçici (48) yönetimindeki 16 LOJ 57 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hasan Biçici ile araçtaki eşi Sultan (44), kızları Rüveyda Gül (21) ve Aysıma Biçici (9) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi 4 yaralı

Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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