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Aksaray lastik kontrolü yapan tır sürücüsüne kamyonet çarptı

Lastik kontrolü yapan TIR sürücüsüne kamyonet çarptıAksaray'da ses gelen lastiği kontrol etmek için aşağıya inen TIR sürücüsü Mehmet Ölmez (62) kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

24.10.2019 15:52
Lastik kontrolü yapan TIR sürücüsüne kamyonet çarptı
Aksaray'da ses gelen lastiği kontrol etmek için aşağıya inen TIR sürücüsü Mehmet Ölmez (62) kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 13,30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda meydana geldi. AJ 158 plakalı Tır'ı ile seyir halinde olan Mehmet Ölmez, lastiğinden ses gelmesi üzerine kontrol etmek için aşağıya indi. Tekerleri kontrol eden Ölmez'e, arkadan gelen Bayram Ali Yıldız (55) idaresindreki 68 DA 944 plakalı tuğla yüklü kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ölmez, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmez'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Aksaray lastik kontrolü yapan tır sürücüsüne kamyonet çarptı

Mehmet Ölmez, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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