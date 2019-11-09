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Aksaray malaklısı mankenlerden daha çok ilgi gördü

Aksaray Malaklısı mankenlerden daha çok ilgi gördüAKSARAY'da bir gelinlikçi açılışına getirilen, Aksaray Malaklısı adıyla tanınan çoban köpeği, gelinlik giyen mankenleri gölgede bıraktı.

09.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:16
Malaklısı mankenlerden daha çok ilgi gördü
AKSARAY'da bir gelinlikçi açılışına getirilen, Aksaray Malaklısı adıyla tanınan çoban köpeği, gelinlik giyen mankenleri gölgede bıraktı. Açılışa katılanlar Aksaray Malaklısı'yla fotoğraf çektirirken, çoban köpeği işletmenin ilgi odağı oldu.
Anavatanı Aksaray olan dev çoban köpeği, bir gelinlik işletmesinin açılışına katılanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyük Bölcek mahallesinde 3 kardeşin işletmecisi olduğu gelinlik dükkanı açılışına mankenler ile Aksaray Malaklısı çıkarıldı. Açılış öncesi ve sonrasında vatandaşlar mankenlerden çok Aksaray Malaklısına ilgi gösterdi. Bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeği, Aksaray Malaklısı adıyla biliniyor.
İşletmenin sahiplerinden Meliha Kum, 'İşletmemizin açılışına Aksaray'ın büyük simgesi olan Malaklı köpeğini getirdik. Burada gayet yoğun ilgi gördü. Biz bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştik. Gelinlerimizle birlikte ilgi odağı oldu. Herkes burada köpeği sevmek istedi. Bunun yanında bol bol fotoğraf çektirdi" dedi.
Aksaray malaklısı mankenlerden daha çok ilgi gördü

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Kaynak: DHA


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