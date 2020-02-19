Aksaray merkezli 6 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 7 gözaltı

Aksaray
merkezli 6 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgüt üyelerine verdikleri iddiasıyla meslekten ihraç edilen 7 komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray merkezli Konya, Çanakkale, İzmir, Osmaniye ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.