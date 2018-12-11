Aksaray Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 16 Gözaltı

Aksaray
merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı
AKSARAY - Aksaray merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin TSK
ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olarak Ankara
, Ordu
, Zonguldak
, Kastamonu
, Kırklareli
, Kayseri
ve Osmaniye
illerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri
ve emniyetteki mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 15 Temmuz'dan sonra kapanan askeri okullar ile Polis
Akademisinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında ifade ve teşhisler bulunan 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
TSK,Aksaray
11 Aralık 2018 Salı 15:43