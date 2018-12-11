Aksaray Merkezli Fetö Operasyonu

Aksaray
merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, örgütün TSK ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, darbe girişiminden sonra kapatılan askeri okul ve polis okulu öğrencisi 17 kişi hakkında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray, Ankara
, Ordu
, Zonguldak
, Kastamonu
, Kırklareli
, Kayseri
ve Osmaniye
'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TSK,Aksaray
11 Aralık 2018 Salı 13:06