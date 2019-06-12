AKSARAY Mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, çilek üreticisi oldu

Kaynak: DHA

Mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, çilek üreticisi olduAksaray'a 13 yıl önce Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden mevsimlik işçi olarak gelen İbrahim Çümçüdür, şimdilerde kardeşleriyle birlikte 90 dekarlık arazide çilek üretiyor. Çümçüdür, Üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur. Üretmezsek, dışarından ithalatla geçinen bir toplum haline geliriz. Bu da nereye kadar Kardeşlerim ve köyden çalışan kadınlarla birlikte tam 50 kişiye bu çilek tarlası ekmek kapısı oldu dedi.Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde oturan İbrahim Çümçüdür, ailesi ve kardeşleriyle birlikte 13 yıl önce Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Alanyurt köyüne gelerek yaz aylarında tarlalar da mevsimlik işçi olarak çalıştı. Bir kaç yıl çalıştıktan sonra 2009 yılında 7 dekarlık alanda çilek üretmeye başladı. Mevsimlik işçiliği bırakan Çümçüdür, şimdi 90 dekarlık alanda çilek üretiyor. Kardeşleri ve köyde çalışan kadınlarla birlikte 50 kişiye istihdam sağlayan Çümçüdür, şunları söylediÇilek üretimine ilk 2009 yılında 7 dekarla başladık ve şu an da 90 dekarda ailecek üretim yapıyoruz. Bizden sonra bu köyde 10 çiftçi bizim gibi üretim yapmaya başladı. Biz bu bölgede çilek üretiminin gelişmesine vesile olduk. Mayıs ayının 157inci çilek üretimiz başlar. Bizim şöyle bir avantajımız var; soğuklar eksiye düşünceye kadar yani ekim veya kasım ayına kadar meyve üretimimiz devam ediyor. Bizim burada dönümden 2 ton çilek hasadı yapabiliyoruz. Çünkü bu bölge serin bir bölge yayla gibidir. Rakım burada 1125, düşünün böyle bir yerde üretim yapıyorsunuz. İster istemez meyvelerin oluşumu ve gelişimi biraz zaman istiyor. Adana, Silifke ve Anamur'daki gibi 10 günde meyve haline dönüşmüyor. Burada çilek ortalama 15-20 günde oluyor.Ürettiği çileklerin serin bölgede yetişmesinden dolayı daha iri ve tat olarak lezzetli olduğunu ifade eden Çümçüdür, Sahil bölgelerinde aşırı sıcaklarla birkaç gün sonra onların çilek üretimi bitecek. Bu sefer Aksaray'dan sahil bölgesine biz çilek göndermeye başlayacağız. Şimdi ürettiğimiz çilekleri Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ilerine gönderiyoruz.ö dedi.