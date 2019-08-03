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AKSARAY MEZUN OLDUĞU OKULUN TELEVİZYONLARINI ÇALDI

AKSARAY'DA, mezun olduğu ilkokuldan televizyon çalan Muhammed K.(19) ile arkadaşı Yunus K.(21) yakalanarak, gözaltına alındı.

03.08.2019 14:13
AKSARAY MEZUN OLDUĞU OKULUN TELEVİZYONLARINI ÇALDI
AKSARAY'DA, mezun olduğu ilkokuldan televizyon çalan Muhammed K.(19) ile arkadaşı Yunus K.(21) yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, 2 Ağustos günü akşam 22.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulunda meydana geldi. Sabah okula gelen görevliler, 2 televizyonun çalındığını fark edip, polise bildirdi. İhbar üzerine okula gelen polis, görevliler ile birlikte güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde, televizyonları çalan şüphelinin okulun eski öğrencisi Muhammed K. olduğunu belirledi. Şüpheli evinde gözaltına alındı.
Polis, Muhammed K.'nin ifadesi doğrultusunda suç ortağı arkadaşı Yunus K.'yi de yakaladı. Olaydan 2 gün önce cezaevinden çıktığı belirlenen Muhammed K. ve arkadaşı, hırsızlık olayını itiraf etti. İki şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Sabah, Selim, Güncel

Kaynak: DHA

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