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Aksaray miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı

Miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandıAKSARAY'da, ev mirası nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet Er'i (48) tabancayla başından vurarak öldüren baba Refik Er (72), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:32
Miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı
AKSARAY'da, ev mirası nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet Er'i (48) tabancayla başından vurarak öldüren baba Refik Er (72), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3720 Sokakta meydana geldi. Refik Er, otomobiliyle oğlu Mehmet Er'in evine geldi. Evde baba- oğul arasında iddiaya göre ev miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Refik Er, yanında getirdiği tabancayla oğlunun üzerine doğru bir el ateş etti. Başından vurulan Mehmet Er, kanlar içinde yığıldı. Refik Er ise olayın ardından otomobiline binerek kaçtı.
Aile fertleri tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan baba Refik Er ise polis tarafından Aksaray- Nevşehir karayolunun 3'üncü kilometresinde yakalandı. Suç aleti tabanca ile 20 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Refik Er., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aksaray miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı

Mehmet Er, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA


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