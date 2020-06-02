AKSARAY Motosiklet, traktörün römorkuna çarptı 1 ölü

Motosiklet, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölüAKSARAY'da traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü Yunus Emre Güneş (17) hayatını kaybetti.

02.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:24
Motosiklet, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü
AKSARAY'da traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü Yunus Emre Güneş (17) hayatını kaybetti. Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Yunus Emre Güneş yönetimindeki 68 ABL 957 plakalı motosiklet, Refik Topal'un (39) kullandığı 68 AAD 020 traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletteki kasksız sürücü Güneş, yola savruldu. Kazada yaralanan güneş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü Refik Topal ise gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor. AKSARAY Motosiklet, traktörün römorkuna çarptı 1 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Emre Güneş, Motosiklet, Aksaray, Güncel, Haber

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