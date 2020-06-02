AKSARAY Motosiklet, traktörün römorkuna çarptı 1 ölü

Artvin'de, 3 metrelik yılan köylüleri korkuttuARTVİN'in Ardanuç ilçesine bağlı Cevizli köyünde, ormanlık alanda görülen 3 metre boyunda yılan, korkuya neden oldu.

02.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:32
Artvin'de, 3 metrelik yılan köylüleri korkuttu
ARTVİN'in Ardanuç ilçesine bağlı Cevizli köyünde, ormanlık alanda görülen 3 metre boyunda yılan, korkuya neden oldu.
İlçeye bağlı Cevizli köyündeki vatandaşlar, ormanlık arazide çalılık alanda yılan olduğunu fark etti. Korku ve paniğe kapılan köylüler, 3 metrelik yılanı uzaklaştığı sırada cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan köylüler, ilk kez böylesi bir yılan gördükleri için korktuklarını anlattı.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli (43), ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. AKSARAY Motosiklet, traktörün römorkuna çarptı 1 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Cevizli, Ardanuç, Artvin, Güncel, Haber

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