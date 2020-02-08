Aksaray oğlunun evinin yandığını gördü, ağladı

Oğlunun evinin yandığını gördü, ağladı

AKSARAY'da kömür sobasından çıkan yangında tek katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi. Oğlu Behsat Koç'un (45) evinin yandığını gören annesi Melek Koç (70) Allah'ım sen büyüksün. Senden gelenlere çok şükür.diyerek ağladı. Oğlu Behsat Koç da annesi Melek Koç'u teselli etmeye çalıştı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 3844 sokakta Behsat Koç'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Behsat Koç işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra oğlu Zafer Koç (19) ısınmak için kömür sobasını yakıp, mutfağa geçti. O sırada sobada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle kerpiç evin bir duvarı yıkıldı. Alevlerde hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu alevler söndürülürken, evde kullanılmaz hale geldi.

Yangında kimse yaralanmazken, ev sahibi Behsat Koç, Sabah ben işe gittim. Yangın nasıl çıkmış onu bilmiyorum. Evde sadece oğlum vardı. Ben inşaat sektöründe çalışıyorum. Şu anda evimin tamamı yanmış durumda. Tüm eşyalarım televizyon, buzdolabı ve tüm eşyalarım yandıdedi.

Oğlunun evinin yandığını gören Melek Koç da, Allah'ım sen büyüksün. Senden gelenlere çok şükür.diyerek ağladı. Oğlu Behsat Koç da annesi Melek Koç'u teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: DHA