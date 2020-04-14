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AKSARAY Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor

Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyorAKSARAY'da 5'inci sınıf öğrencisi Servet Emre Sert (11), okuluna olan özlemini TRT EBA TV üzerinden verilen dersleri okul formasıyla takip ederek gidermeye çalışıyor.

14.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:07
AKSARAY Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor
Okulunu özleyen Servet, dersleri formasını giyerek takip ediyor
AKSARAY'da 5'inci sınıf öğrencisi Servet Emre Sert (11), okuluna olan özlemini TRT EBA TV üzerinden verilen dersleri okul formasıyla takip ederek gidermeye çalışıyor.
Cumhuriyet Mahallesinde oturan Mehmet ve Songül Sert çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Hasandağı Ortaokulu 5'ncı sınıf öğrencisi Servet Emre Sert, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği için okulunu çok özlediğini söyledi. Servet Emre Sert, "Sabah saat 09.00'da 5'inci sınıf dersimi televizyondan takip ediyorum. Saat 11.00 ila 13.00 arasında 'eba.gov. tr' adresine giriyorum. Öğretmenimin gönderdiği ödevleri yapıyorum. Boş zamanlarımda ise test çözüp hikaye okuyarak geçiriyorum. Akşam saat 17.00 ila 19.00 arası yine 'eba.gov.tr'ye giriyorum. Bir günüm bu şekilde geçiyor. Okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim. Bir an önce okulların açılmasını arzu ediyorum. Okulu biraz daha canlandırmak ve hatırlamak için de ders çalışırken okul formamı giyiyorum. Bu dönemde en büyük yardımcım ise annem oluyor. Bana sorular soruyor. Derslerimi annem ile tekrar ediyoruz" diye konuştu.
20 yaş ve altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte derslerine daha çok çalışmaya başladığını ifade eden Sert, "Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra derslerime daha çok çalışıp derslere ağırlık verdim. Dedemle önceden dışarı çıkıp görüşebiliyordum. Şimdi ise yasak olduğundan telefonla görüşüyoruz. Bütün yakınlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim." dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Emre Sert, Güncel
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