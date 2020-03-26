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AKSARAY Otobüs şoförüne, fazla yolcu cezası

Otobüs şoförüne, fazla yolcu cezasıAKSARAY'da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı 'kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma' genelgesinin ihlal edildiği belirlenerek, sürücü Ahmet Çetin'e, 392 para cezası kesildi.

26.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:18
Otobüs şoförüne, fazla yolcu cezası
AKSARAY'da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı 'kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma' genelgesinin ihlal edildiği belirlenerek, sürücü Ahmet Çetin'e, 392 para cezası kesildi. İstanbul'dan Gaziantep'e gitmek için yola çıkan otobüsteki 29 yolcudan 5'i otogarda indirildi. Yolcuların seyahatlerine başka bir otobüsle devam edecekleri bildirildi. Aksaray Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişinde İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbiri kapsamında, kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma genelgesi doğrultusunda yolcu otobüslerinde denetleme yaptı. Durdurulan otobüslerde yolcu sayılarıyla birlikte 65 yaş ve üstü yolcu olup olmadığı kontrol edildi. İstanbul'dan Gaziantep'e yolcu taşıyan otobüste ise 29 yolcunun bulunduğu, yüzde 50 kapasite şartının 5 yolcuyla aşıldığı belirlendi. Bunun üzerine otobüs şoförü Ahmet Çetin'e (32), Kabahatler Kanununa göre 392 lira para cezası uygulandı. Fazla olan 5 yolcu ise otogarda indirildi. Yolcuların, başka otobüsle yola devam edecekleri belirtildi.
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AKSARAY Otobüs şoförüne, fazla yolcu cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ahmet Çetin, Güncel

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AKSARAY Otobüs şoförüne, fazla yolcu cezası

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