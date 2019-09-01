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Aksaray otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralıAKSARAY 'da otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

01.09.2019 19:30
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
AKSARAY 'da otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolu Eğrikuyu kavşağında meydana geldi. Bayram Sarıkaya(55) yönetimindeki 68 HN 088 plakalı otomobil, Mevlit Güç (32) idaresindeki 68 LC 600 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Mevlit Güç, Bayram Sarıkaya, yanındaki Rıza Sarıkaya (59), İsmail Sarıkaya (51) ve Şakır Sarıkaya (30) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Rıza Sarıkaya ve Bayram Sarıkaya'ın ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Aksaray otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Sarıkaya, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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