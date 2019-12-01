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Aksaray otomobil ile minibüs çarpıştı 7 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı 7 yaralıAKSARAY'da minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

01.12.2019 22:51 | Son Güncelleme: 01.12.2019 22:52
Otomobil ile minibüs çarpıştı 7 yaralı
AKSARAY'da minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1213 Sokak'ta meydana geldi. Ziya Kalkan (27) yönetimindeki 68 HC 720 plakalı otomobil, Alahattin Dartar'ın (39) yönetimindeki 16 SV 787 plakalı minibüsle çarpıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada otomobilde bulunan Önder Şener (29), Hafız Şener (24) ile minibüsteki Gülşen Ermiş (56), Elif Gül (5),Elisa Gül (2), Efe Gül (7) ve Ezgi Finans (24) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Aksaray otomobil ile minibüs çarpıştı 7 yaralı

Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA


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