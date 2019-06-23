23.06.2019 15:17
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AKSARAY OTOMOBİL TAKLA ATTI 3 ÖLÜ

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin takla ataması sonucu 3 kişi öldü.

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin takla ataması sonucu 3 kişi öldü.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kemal Bozok (58) yönetimindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, sürücünün kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Kemal Bozok ve annesi Emine Bozok (90) olay yerinde, yakını Safire İlhan da (65) kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.AKSARAY OTOMOBİL TAKLA ATTI 3 ÖLÜ
Kaynak: DHA
Aksaray , Güncel

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