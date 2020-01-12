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Aksaray otomobil takla attı 5 yaralı

Otomobil takla attı 5 yaralıAKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

12.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:00
Otomobil takla attı 5 yaralı
AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında, Aksaray- karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Tahir Kurt (21) yönetimindeki 06 HH 567 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Tahir Kurt, ve yakınları Nizamettin Kurt (34), Halise Kurt (50), Safiye Kurt (51) ve Tahir Kurt (66) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmek üzere olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruştorma sürüyor.
Aksaray otomobil takla attı 5 yaralı

Aksaray, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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