AKSARAY Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralıAKSARAY' da içinde yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu otomobil, traktöre arkadan çarptı.

17.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:43
Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
AKSARAY' da içinde yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu otomobil, traktöre arkadan çarptı. Kazada iki ayrılan traktörün sürücüsü Metin Koçak (63) öldü, aynı adı taşıyan torunu Metin Koçak (14) ile otomobil sürücüsü Sakin Gümüş (36) ve halası Sevim İnan (48) yaralandı. Kaza, bugün saat 07.40 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Aydın'dan Bitlis'e bir yakınlarının cenazesine giden Sakin Gümüş (36) yönetimindeki 09 ABA 013 plakalı otomobil, emniyet şeridinden giden ve arkasında pulluk takılı olan Metin Koçak'ın kullandığı 68 FP 863 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrılırken, otomobilde hurda yığınına döndü. Kazada traktör sürücüsü Metin Koçak, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Torunu Metin Koçak ile otomobil sürücüsü Sakin Gümüş ve halası Sevim İnan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Metin Koçak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. AKSARAY Otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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