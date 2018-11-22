Aksaray Polis Tarafından, Çocuğa 'Cinsel İstismarda' Bulunurken Yakalanan Zanlı, Adliyeye Sevk...

Polis
tarafından, çocuğa 'cinsel istismarda' bulunurken yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi
AKSARAY'da devriye görevi yapan polis tarafından, kamyonette S.İ.(15) adlı erkek çocuğuna 'cinsel istismarda' bulunurken yakalanan C.S. (45) adliyeye sevk edildi. S.İ.'nin yapılan sağlık kontrolünde de cinsel istismara uğradığı saptandı.
Kireçli mevkiinde dün devriye görevi yapan polis, boş arazideki kamyonetten şüphelendi. Kontrol için kamyonete yaklaşan polis, iddiaya göre, C.S.'nin İ.S. adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu gördü. Bunun üzerine C.S., polis tarafından gözaltına alındı. S.İ.'nin yapılan sağlık kontrolünde de cinsel istismara uğradığı saptandı. 10 yıl önce eşinden boşanan hurdacılık yapan C.S. de alınan ifadesinin ardından, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Polis
22 Kasım 2018 Perşembe 14:43