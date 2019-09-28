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Aksaray polisinden teröre karşı, 'El ele güvenli geleceğe' standı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stant ile öğrencilere terör örgütleri faaliyetlerine karşı bilgilendirmede bulunuldu.

28.09.2019 10:10Aksaray polisinden teröre karşı, 'El ele güvenli geleceğe' standı
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stant ile öğrencilere terör örgütleri faaliyetlerine karşı bilgilendirmede bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri öğrencilerin terör örgütleri ve illegal yapılanmaların faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları amacıyla bilgilendirmek için Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) stant açtı. TEM ekipleri terörle mücadele kapsamında bilgiler vererek broşür dağıttı. Yaklaşık 5 bin öğrenci ile temas kuran polis, 'El ele güvenli geleceğe' sloganı ile çıktıkları eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıklarla sürdürecek. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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