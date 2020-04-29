AKSARAY Rusya'dan getirilen 98 kişi, Aksaray'da karantinaya alındı
Rusya'dan getirilen 98 kişi, Aksaray'da karantinaya alındı KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye getirilen 98 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Aksaray'daki KYK yurduna yerleştirildi.
29.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:40
Rusya'dan gelen vatandaşlardan Nihat Yıldız, "Allah devletimizden razı olsun. Adana Ceyhanlıyım. Çok şükür ülkemize döndük. Bizim için her şeyi düşünen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: DHA