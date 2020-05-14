AKSARAY Rusya dönüşü Aksaray'da karantinaya alınan 98 kişi, memleketine uğurlandı

Rusya dönüşü Aksaray'da karantinaya alınan 98 kişi, memleketine uğurlandıRUSYA'dan getirilerek Aksaray'daki yurda yerleştirilen 98 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

14.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:13
Rusya dönüşü Aksaray'da karantinaya alınan 98 kişi, memleketine uğurlandı
RUSYA'dan getirilerek Aksaray'daki yurda yerleştirilen 98 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 29 Nisan'da Rusya'dan getirilen ve Aksaray'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 98 Türk vatandaşı, karantina sürelerini doldurdu. Yapılan 'Covid-19' testleri de negatif çıkması üzerine bugün otobüslerle evlerine gönderilmeye başlandı.
Karantina süresi dolan Aybüke Tuana Öztürk, Rusya'da öğrenci olduğunu 14 gün önce ülkeye geldiğini ve karantinada kaldığını söyledi. Bu süreçte yurtlarda çok güzel bir ortamda kaldıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:
"Siparişlerimize kadar aldılar sağ olsunlar. Çok rahat ve güzel bir karantina süreci geçti. Emeği geçen her kese teşekkür ederim. Odalarımız çok hijyenikti, gayet temizdi. Ekstradan bir temizliğe bile gerek duymadım. Bir kadın olarak öyle söyleyeyim. Yemekleri çok güzeldi. Her şeyinden memnundum yurdun. Hemşireler çok yardımcı oldu. Rusya'dan ülkemize gelmeyi çok fazla öğrenci istedi. Hiç bir şekilde bekletme olmadan sağ olsun devletimiz hemen bizi aldı. Diğer ülkelere göre bizim devletimiz çok çabuk bizi bekletmeden hemen aldı. Çok teşekkür ediyoruz." AKSARAY Rusya dönüşü Aksaray’da karantinaya alınan 98 kişi, memleketine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Karantina, Aksaray, Rusya, Güncel, Haber

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